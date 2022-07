"Classic Jazz & Broadway Concert" arriva in fortezza - Cosa Fare - lanazione.it

Pubblicità

... con musical da broadway, il meglio del blues e delamericano, dedicata al tema della diversità, dell'inclusione e della pace: è questo il concerto "& Broadway Concert", una ...Se incontri Sartana prega per la tua morte Disponibile dal 1 luglio su Minerva, Se ... Rhoda Scott's Lady Quartet atà Vienne Disponibile dal 1 luglio su MEZZO , Rhoda Scott's Lady ... “Classic Jazz & Broadway Concert” arriva in fortezza Prende il via martedì, 5 luglio, un percorso musicale iniziato con L’Uomo che Cammina: un ciclo di concerti che animeranno il territorio castelnovese fino al 16 agosto, in alcune delle chiese più sugg ...Una serata di musica e di festa per il centro internazionale Spazio Seme che da 10 anni porta ad Arezzo musica, teatro, canto, arti espressive ...