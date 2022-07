Clarence Thomas | il giudice della Corte Suprema Usa che rilancia la bufala dei “feti abortiti” nei vaccini

(Di venerdì 1 luglio 2022) Ildi orientamento conservatorein documento ufficiale ha suggerito che iCovid-19 sono stati sviluppati utilizzando le cellule di “bambini”. La dichiarazione del magistrato, decano, nominato 31 anni fa da Bush padre, è arrivata in una “dissenting opinion” a proposito di un ricorso presentato da un’associazione di infermieri di New York – non accolto – che chiedeva l’esenzione dalla vaccinazione contro il Coronavirus per motivi religiosi. “Si oppongono per motivi religiosi a tutti iCOVID-19 disponibili perché sono stati sviluppati utilizzando linee cellulari derivate da bambini”, ha detto ...

Al centro del mirino della stampa, attivissima nel diffondere assurde e partigiane interpretazioni della Sentenza Dobbs, è finito il giudice, reo di aver scritto nella sua 'concurrent ...Il giudice della Corte Supremaha sostenuto in un documento ufficiale che i vaccini contro Covid - 19 siano fabbricati usando "feti abortiti". L'affermazione di, presente in una dissenting opinion a proposito ... Clarence Thomas: l'identità nera come cavallo di Troia della reazione Clarence Thomas: l'identità nera come cavallo di Troia della reazione La cantante sui social si esprime contro quelli che pensano di dover dare «motivazioni speciali» per interrompere una gravidanza. E rivela di averlo fatto anche lei ...Indirizzi di casa e numeri delle carte di credito: queste sono le informazioni che alcuni utenti stanno condividendo su TikTok come segno di protesta ...