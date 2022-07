Cinquestelle all'opposizione: ecco l'incubo dei dem - Politica - quotidiano.net (Di venerdì 1 luglio 2022) Giuseppe Conte ed Enrico Letta Roma, 1 luglio 2022 - Nell'anno che precede le elezioni , tra i tanti incubi che agitano i sonni dei dirigenti del Pd , il più funesto è quello che vede l'uscita del ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 1 luglio 2022) Giuseppe Conte ed Enrico Letta Roma, 1 luglio 2022 - Nell'anno che precede le elezioni , tra i tanti incubi che agitano i sonni dei dirigenti del Pd , il più funesto è quello che vede l'uscita del ...

Cinquestelle all'opposizione: ecco l'incubo dei dem

Roma, 1 luglio 2022 - Nell'anno che precede le elezioni, tra i tanti incubi che agitano i sonni dei dirigenti del Pd, il più funesto è quello che vede l'uscita del governo dei Cinquestelle. Uno scenar...

Gia il 'campo largo' di Letta è, con i Cinquestelle all'8 - 10 per cento, abbastanza stretto; se lo stesso 8 - 10 passasse non solo 'fuori' ma soprattutto 'contro' significherebbe la probabile fine ...

Conte: "Prove messaggi Draghi contro di me Ne parliamo lunedì"

Il presidente Conte ha confermato che non è intenzione del M5S uscire dal governo" o "limitare l'appoggio all'appoggio esterno. Mi baso su queste rassicurazioni. Il governo è nato con i Cinquestelle, ...

M5S, oggi l'incontro Conte-Draghi

(Adnkronos) – "Sì, lo vedrò oggi". Così Giuseppe Conte, ai microfoni di 'Agorà estate', risponde a chi gli chiede se incontrerà oggi il premier Mario Draghi. In attesa del faccia a faccia dopo le tens ...