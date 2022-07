**Ciclismo: Tour, Lampaert vince la prima tappa e conquista la maglia gialla, Ganna 4°** (Di venerdì 1 luglio 2022) Copenaghen, 1 lug. -(Adnkronos) - Yves Lampaert vince la prima tappa del Tour de France, una cronometro di 13 km a Copenaghen e conquista la prima maglia gialla. Il belga della Quick-Step Alpha Vinyl completa il percorso con il tempo di 15'17"76 davanti al connazionale Wout Van Aert (Jumbo-Visma - 15'22"31) e al grande favorito della Grande Boucle Tadej Pogacar (Uae Team Emirates - 15'24"79). Quarto posto per l'azzurro Filippo Ganna (Ineos - 15'27"98). Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 1 luglio 2022) Copenaghen, 1 lug. -(Adnkronos) - Yvesladelde France, una cronometro di 13 km a Copenaghen ela. Il belga della Quick-Step Alpha Vinyl completa il percorso con il tempo di 15'17"76 davanti al connazionale Wout Van Aert (Jumbo-Visma - 15'22"31) e al grande favorito della Grande Boucle Tadej Pogacar (Uae Team Emirates - 15'24"79). Quarto posto per l'azzurro Filippo(Ineos - 15'27"98).

