Ciclismo | Giro donne | Elisa Balsamo vince la 2 a tappa e conquista la maglia rosa

Tortolì, 1 lug. - (Adnkronos) - Seconda tappa del Giro d'Italia femminile e prima vittoria azzurra. La campionessa del mondo Elisa Balsamo si impone in volata sul traguardo di Tortolì davanti all'olandese Marianne Vos (Jumbo-Visma). Grazie agli abbuoni l'atleta della Trek-Segafredo conquista anche la maglia rosa, strappandola all'americana Kristen Faulkner (BikeExchange-Jayco).

