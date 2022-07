Ciclismo | blitz Europol contro doping in sette Paesi | Bahrain-Victorious nel mirino

(Di venerdì 1 luglio 2022) Negli scorsi giorni, in particolare tra il 27 e il 30 giugno, l’ha coordinato un vero e proprioineuropei (Italia, Francia, Belgio, Spagna, Croazia, Polonia e Slovenia) nell’ambito della lotta alnel, con la collaborazione di Eurojust e delle polizie e magistrature nazionali. In particolare, a fare rumore è l’irruzione nell’hotel che ospita la squadra dellaa Copenaghen, proprio alla vigilia della prova cronometro che si terrà nella capitale danese e che darà il via al Tour de France. Il risultato è che tre persone sono state interrogate, mentre le sostanze prelevate sono state inviate ai laboratori preposti. Nonostante il team della proprietà araba non sia stato espressamente nominato ...

In mattinata, a pochissime ore dal via della cronometro di apertura del Tour de France, Europol (l'Ufficio europeo di Polizia) ha diffuso alcune immagini deidei giorni scorsi nelle abitazioni ...Ilè intransigente, ferma anche gli asintomatici. Dunque, mai come questa volta, si evidenza la caducità della Grand Boucle. I focolai in Svizzera e Slovenia hanno messo paura. LA GRANDE ... Tour, Europol diffonde le immagini del blitz contro la Bahrain Ciclismo, blitz dell'Europol contro il doping in sette Paesi: Bahrain-Victorious nel mirino delle autorità francesi ...Nelle fotografie si nota una grande quantità di medicinali sequestrati: prove al vaglio degli inquirenti. Azione condotta da Europol per conto della ...