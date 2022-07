Ciampi (M5S): “Crisi idrica epocale, ma la politica pensa alle poltrone” (Di venerdì 1 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Non comprendo come il drastico ridimensionamento della struttura societaria e gestionale del settore acqua operata dall’Eic (Ente idrico campano) possa essere stata accolta con tanto favore. In particolare la scissione dell’Ente d’Ambito Calore irpino che darà luogo a quello Sannita. Nel silenzio dell’Eic intanto a Benevento è stato prorogato di un anno l’ affidamento alla Gesesa da parte del Comune. La legge regionale viene così ri-modellata nell’interesse di una moltiplicazione delle gestioni (e delle poltrone) e non all’interesse vero dei cittadini. Basta pensare a Napoli Nord o al nostro territorio, dove opere e risorse (Sorgenti di Caposele e Cassano, Diga di Campolattaro) dovevano rappresentare un fattore di sviluppo e occupazione per rafforzare una gestione pubblica dell’acqua e invece saranno oggetto di appetiti ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 1 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Non comprendo come il drastico ridimensionamento della struttura societaria e gestionale del settore acqua operata dall’Eic (Ente idrico campano) possa essere stata accolta con tanto favore. In particolare la scissione dell’Ente d’Ambito Calore irpino che darà luogo a quello Sannita. Nel silenzio dell’Eic intanto a Benevento è stato prorogato di un anno l’ affidamento alla Gesesa da parte del Comune. La legge regionale viene così ri-modellata nell’interesse di una moltiplicazione delle gestioni (e delle) e non all’interesse vero dei cittadini. Bastare a Napoli Nord o al nostro territorio, dove opere e risorse (Sorgenti di Caposele e Cassano, Diga di Campolattaro) dovevano rappresentare un fattore di sviluppo e occupazione per rafforzare una gestione pubblica dell’acqua e invece saranno oggetto di appetiti ...

