“Ci siamo”. Mercedesz Henger ha deciso: il primo gesto dopo l’Isola è un momento indimenticabile (Di venerdì 1 luglio 2022) La finale dell’Isola dei Famosi è stata una serata piena di emozioni per i naufraghi che si sono contesi la vittoria. È stato Nicolas Vaporidis ad aggiudicarsi il successo dopo 99 giorni sull’Isola, ma nessuno di loro dimenticherà facilmente le emozioni vissute in Honduras. Soprattutto Mercedesz Henger che ha avuto la possibilità di riparlare con sua mamma Eva che di recente è stata vittima di un incidente stradale. “Lo desideravo da tanto”, ha detto emozionata dopo aver scoperto di poter parlare con la mamma. È stata proprio Eva Henger a convincere la figlia a partecipare all’Isola dei Famosi nonostante l’incidente: “Ti ho guardato ogni giorno e ti vedo come la prima volta che hai fatto l’Isola – ha detto -. Ho pensato moltissimo e ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 1 luglio 2022) La finale deldei Famosi è stata una serata piena di emozioni per i naufraghi che si sono contesi la vittoria. È stato Nicolas Vaporidis ad aggiudicarsi il successo99 giorni sul, ma nessuno di loro dimenticherà facilmente le emozioni vissute in Honduras. Soprattuttoche ha avuto la possibilità di riparlare con sua mamma Eva che di recente è stata vittima di un incidente stradale. “Lo desideravo da tanto”, ha detto emozionataaver scoperto di poter parlare con la mamma. È stata proprio Evaa convincere la figlia a partecipare aldei Famosi nonostante l’incidente: “Ti ho guardato ogni giorno e ti vedo come la prima volta che hai fatto– ha detto -. Ho pensato moltissimo e ...

Pubblicità

infoitcultura : L'isola dei famosi, la sorpresa di Eva Henger alla figlia Mercedesz: 'Ti chiedo scusa, per colpa mia non ci siamo v… - sonoingenua_ : Ci siamo liberati di Mercedesz Henger e abbiamo il cervo sul podio ?? NON POTEVO IMMAGINARE QUESTA FINALE CON UN P… - inthelastfewday : MERCEDESZ SIAMO IN FINALE, COSA TI INTERESSA SALVARE MARIA LAURAAA #isola - Arabella_88888 : Grandissima Mercedesz!!! 72%!!! STRACCIATO!!! Battuto anche il record della settimana scorsa!!! Siamo una squadra fortissimi... #isola - sonoingenua_ : Giorno 91 ?? Mercedesz: “Poi siamo andati a prendere i cocchi e sono scivolata su uno scoglio. Ci sono rimasta mal… -