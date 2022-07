Chiamatemi Tony King | stasera in tv La storia vera del trapper napoletano

(Di venerdì 1 luglio 2022) In onda oggi alle 21.20 su Real Time, “:” è una docufiction in tre puntate che racconta ladi. Nato con il nome di Noemi Nicolella, ha poi affrontato un percorso di transizione che l’ha...

Pubblicità

mignonslied : “Chiamatemi Tony Chi?” #90giorniperinnamorarsi - domthewizard : 'Chiamatemi Tony King' Ma chi ti conosce #90giorniperinnamorarsi -

...grandi nomi italiani della scena trap!King è un trapper napoletano e la sua storia di artista e transgender è diventata protagonista di una docu - serie su Discovery+ intitolata...Il brano è stato scritto dallo stesso artista con Raige,Maiello e Riccardo Scirè, che ha ... Mentre Vivi ci tiene a mettere le idee in chiaro: "MissAntropa ma non paragonatemi a Madame ...Tony King, trapper napoletano di 21 anni, è il protagonista di Chiamatemi Tony King, la nuova serie in onda su Real Time da venerdì 1 luglio. Il ragazzo apre le porte del suo mondo e porta lo spettato ...Sapete la storia di Tony King Ecco tutto quello che abbiamo scoperto sul cantante napoletano transgender tra i grandi della trap ...