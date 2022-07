Chelsea, presentata offerta da 70 milioni per De Ligt (Di venerdì 1 luglio 2022) . Il difensore olandese sondato anche da City e Bayern Il Chelsea ha presentato un’offerta da 70 milioni più eventuali bonus per De Ligt. E’ quanto spiega il giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà. La Juve avrebbe aperto alla possibilità di cedere il suo difensore per meno dei 120 milioni fissati dalla clausola rescissoria. Resta da capire l’entità dei bonus. Nel frattempo sia il Manchester City che il Bayern Monaco avrebbero fatto solo dei sondaggi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 1 luglio 2022) . Il difensore olandese sondato anche da City e Bayern Ilha presentato un’da 70più eventuali bonus per De. E’ quanto spiega il giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà. La Juve avrebbe aperto alla possibilità di cedere il suo difensore per meno dei 120fissati dalla clausola rescissoria. Resta da capire l’entità dei bonus. Nel frattempo sia il Manchester City che il Bayern Monaco avrebbero fatto solo dei sondaggi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

SB200493 : RT @MatthijsPog: Nel prossimo incontro Juve Chelsea per De Ligt, potrebbe essere presentata un'offerta che si avvicini di più alle richiest… - SeanMoroney28 : RT @MatthijsPog: Nel prossimo incontro Juve Chelsea per De Ligt, potrebbe essere presentata un'offerta che si avvicini di più alle richiest… - CertifiedEL : RT @MatthijsPog: Nel prossimo incontro Juve Chelsea per De Ligt, potrebbe essere presentata un'offerta che si avvicini di più alle richiest… - Tiarossi2 : RT @MatthijsPog: Nel prossimo incontro Juve Chelsea per De Ligt, potrebbe essere presentata un'offerta che si avvicini di più alle richiest… - MatthijsPog : Nel prossimo incontro Juve Chelsea per De Ligt, potrebbe essere presentata un'offerta che si avvicini di più alle r… -