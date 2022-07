“Che schifo…”. Paola Turci, fatti choc dopo l’annuncio del matrimonio con Francesca Pascale (Di venerdì 1 luglio 2022) Paola Turci matrimonio Francesca Pascale: a 48 ore dalle nozze che dovevano rimanere segrete, è uscita la notizia con tanto di dettagli. La cerimonia privatissima si terrà sabato 2 luglio 2022 in Toscana, a Montalcino per la precisione. “Volevamo tenere tutto coperto, riservatissimo, un’illusione, mannaggia…”, è il messaggio che la ex compagna di Silvio Berlusconi (la coppia si è lasciata nel 2020 dopo 13 anni) avrebbe inviato ai tanti amici e giornalisti che le hanno scritto su Whatsapp, scrive Repubblica. Foto tratta dal settimanale “Oggi” Paola Turci matrimonio Francesca Pascale: insulti prima delle nozze A quanto pare al matrimonio Paola ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 1 luglio 2022): a 48 ore dalle nozze che dovevano rimanere segrete, è uscita la notizia con tanto di dettagli. La cerimonia privatissima si terrà sabato 2 luglio 2022 in Toscana, a Montalcino per la precisione. “Volevamo tenere tutto coperto, riservatissimo, un’illusione, mannaggia…”, è il messaggio che la ex compagna di Silvio Berlusconi (la coppia si è lasciata nel 202013 anni) avrebbe inviato ai tanti amici e giornalisti che le hanno scritto su Whatsapp, scrive Repubblica. Foto tratta dal settimanale “Oggi”: insulti prima delle nozze A quanto pare al...

