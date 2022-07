Che fine ha fatto Cristèl Carrisi, figlia di Albano e Romina? Ha cambiato totalmente aspetto (Di venerdì 1 luglio 2022) Albano Carrisi e Romina Power hanno messo al mondo 4 figli. Ognuno di loro ha seguito la sua strada e quasi tutti nel mondo dell'arte. Ma una di loro è quasi sparita dalla circolazione cambiando moltissimo anche l'aspetto. Ecco come è cambiata Cristel Carrisi. Cristel Chiara Carrisi è la terza figlia di Albano Carrisi e Romina Power. Sin da piccola, come gli altri figli della coppia, ha la passione per la musica e il mondo dello spettacolo. Cristel ha inciso due album per cui ha tenuto anche dei concerti a Roma, Verona e Gorizia. Ha partecipato anche a diverse trasmissioni televisive come Verissimo, Ciack...si canta e Domenica In. Fino alla seconda decade degli anni 2000, Cristel è molto attiva nel mondo dello ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 1 luglio 2022)Power hanno messo al mondo 4 figli. Ognuno di loro ha seguito la sua strada e quasi tutti nel mondo dell'arte. Ma una di loro è quasi sparita dalla circolazione cambiando moltissimo anche l'. Ecco come è cambiata Cristel. Cristel Chiaraè la terzadiPower. Sin da piccola, come gli altri figli della coppia, ha la passione per la musica e il mondo dello spettacolo. Cristel ha inciso due album per cui ha tenuto anche dei concerti a Roma, Verona e Gorizia. Ha partecipato anche a diverse trasmissioni televisive come Verissimo, Ciack...si canta e Domenica In. Fino alla seconda decade degli anni 2000, Cristel è molto attiva nel mondo dello ...

