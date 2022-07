Che cos’era il Patto di Varsavia, il rivale della Nato (Di venerdì 1 luglio 2022) Il 14 maggio 1955 ritrovandosi nella capitale polacca i leader di sette Paesi socialisti dell’Europa orientale formarono, sei anni dopo la nascita della Nato, un’alleanza militare siglando quello che ufficialmente era il Trattato di amicizia, cooperazione e mutua assistenza ma che per tutti, nei trentasei anni successivi, sarebbe stato il Patto di Varsavia. InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 1 luglio 2022) Il 14 maggio 1955 ritrovandosi nella capitale polacca i leader di sette Paesi socialisti dell’Europa orientale formarono, sei anni dopo la nascita, un’alleanza militare siglando quello che ufficialmente era il Trattato di amicizia, cooperazione e mutua assistenza ma che per tutti, nei trentasei anni successivi, sarebbe stato ildi. InsideOver.

Pubblicità

Sabri41108940 : Vi faccio chiarezza,ma tanto era già chiaro,che Giulia e Fariba sono a Piacenza anche se non lo vogliono dire (tra… - foolminatx : @dfenxeless91 ah ecco cos’era quel vento che fischiava - celestialele : minchia una tromba d’aria cos’era quella roba che si voleva portare via le mie tende? - dentronevico : @icarvsfvlls ho spruzzato praticamente tutto il mio profumo nella stanza è appena entra mi fa “ vittoria ma cos’è s… - PMurroccu : RT @boanerges573: Caro Johnson, se Putin fosse donna il vero potere non lo vedrebbe nemmeno col cannocchiale | Newsonline -