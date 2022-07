CGIL: “Obiettivo tempo pieno per tutti i dipendenti, dopo 30 anni ve lo siete meritato” (Di venerdì 1 luglio 2022) MONREALE – “Non si può prescindere dal conseguimento di un Obiettivo improcrastinabile, il tempo pieno per tutti i dipendenti comunali. dopo 30 ani se lo sono meritato”. Lillo Sanfratello, segretario provinciale della CGIL Funzione Pubblica, ha partecipato martedì scorso all’incontro convocato dall’amministrazione comunale con i rappresentanti sindacali. Presenti i rappresentanti di CGIL, CISL e CSA. All’ordine del giorno l’implementazione dell’orario dei lavoratori part-time dell’ente. “Abbiamo affrontato varie questioni, legate essenzialmente alla carenza di personale. Negli ultimi tre anni sono andati in pensione 117 dipendenti. Ciò ha determinato il rallentamento della macchina comunale, a ... Leggi su filodirettomonreale (Di venerdì 1 luglio 2022) MONREALE – “Non si può prescindere dal conseguimento di unimprocrastinabile, ilpercomunali.30 ani se lo sono”. Lillo Sanfratello, segretario provinciale dellaFunzione Pubblica, ha partecipato martedì scorso all’incontro convocato dall’amministrazione comunale con i rappresentanti sindacali. Presenti i rappresentanti di, CISL e CSA. All’ordine del giorno l’implementazione dell’orario dei lavoratori part-time dell’ente. “Abbiamo affrontato varie questioni, legate essenzialmente alla carenza di personale. Negli ultimi tresono andati in pensione 117. Ciò ha determinato il rallentamento della macchina comunale, a ...

