Cercasi investitori | Aston Martin alla ricerca di aiuti

Leggi su periodicodaily

(Di venerdì 1 luglio 2022)per il marchio. L’azienda è dunque in difficoltà economiche? Sembrerebbe di sì.per: perché? In questo momentoha 1,46 miliardi di dollari di obbligazioni in sospeso, bozze bancarie e prestiti pure in sospeso. Secondo il magazine Autocar, sarebbe disposta ad offrire un posto nel suo