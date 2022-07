“Cercare lavoro è già un lavoro”: i consigli dell’head hunter per superare la selezione (Di venerdì 1 luglio 2022) Secondo Pietro Novelli della società di recruiting Oliver James: “Cercare un nuovo lavoro è già un lavoro. E va fatto con meticolosa preparazione. Occhio alle parole civetta, alla personalizzazione del cv e utilizzate Linkedin per distinguervi dalla massa”. Ma facciamo un passo indietro. Per Cercare risorse umane, in media per ogni annuncio di lavoro che viene pubblicato sono oltre 250 i pretendenti che si candidano, ma solo sei 6 di questi riusciranno poi ad accedere alla selezione finale. Essere tra i finalisti certo non è semplice e, anche se molti professano il contrario, non ci sono segreti da scoprire o chissà quali dritte da guru del colloquio da conoscere. Basta un solo ingrediente: preparazione. Anzi: meticolosa ... Leggi su fmag (Di venerdì 1 luglio 2022) Secondo Pietro Novelli della società di recruiting Oliver James: “un nuovoè già un. E va fatto con meticolosa preparazione. Occhio alle parole civetta, alla personalizzazione del cv e utilizzate Linkedin per distinguervi dalla massa”. Ma facciamo un passo indietro. Perrisorse umane, in media per ogni annuncio diche viene pubblicato sono oltre 250 i pretendenti che si candidano, ma solo sei 6 di questi riusciranno poi ad accedere allafinale. Essere tra i finalisti certo non è semplice e, anche se molti professano il contrario, non ci sono segreti da scoprire o chissà quali dritte da guru del colloquio da conoscere. Basta un solo ingrediente: preparazione. Anzi: meticolosa ...

