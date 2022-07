Ceo di un’azienda da 65 miliardi di sterline si dimette e vola nella nativa Australia: “Voglio solo sedermi in spiaggia e non fare niente” (Di venerdì 1 luglio 2022) I soldi non fanno la felicità. Vero? Ne sa qualcosa Andrew Formica, Ceo di uno dei più importanti fondi di investimento britannico che, a ottobre, volerà in una spiaggia della “sua” Australia. Padre 51enne di di quattro figli, dopo trent’anni trascorsi nel Regno Unito, si dimetterà dalla carica di amministratore delegato della “Jupiter and Management”, che gestisce oltre 65 miliardi di sterline. Una decisione audace, ma Formica pare avere le idee molto chiare “Voglio solo sedermi in spiaggia e non fare niente. Non sto pensando ad altro”, ha rivelato alla stampa inglese. Assunto nel marzo del 2019 con uno stipendio di 5 milioni di sterline, ha deciso adesso di partire per la terra dove ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 1 luglio 2022) I soldi non fanno la felicità. Vero? Ne sa qualcosa Andrew Formica, Ceo di uno dei più importanti fondi di investimento britannico che, a ottobre, volerà in unadella “sua”. Padre 51enne di di quattro figli, dopo trent’anni trascorsi nel Regno Unito, sirà dalla carica di amministratore delegato della “Jupiter and Management”, che gestisce oltre 65di. Una decisione audace, ma Formica pare avere le idee molto chiare “ine non. Non sto pensando ad altro”, ha rivelato alla stampa inglese. Assunto nel marzo del 2019 con uno stipendio di 5 milioni di, ha deciso adesso di partire per la terra dove ...

