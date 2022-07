(Di venerdì 1 luglio 2022) Due squadre con record identici nella seconda fase della Primera Division argentina si affronteranno venerdì mentre ilospiterà l’all’Estadio Alfredo Terrera. El Ferroviario ha sette punti dopo cinque incontri in questo turno, mentre El Bicho punta a un posto nella Copa Libertadores del prossimo anno, dietro il Bocaper un posto nella fase a gironi di quattro punti nella classifica complessiva. Il calcio di inizio divsè previsto a mezzanotte di oggi 1 luglio Prepartitavs: a che punto sono le due ...

Central Cordoba - Argentinos Jrs 2 (ore 00.00) Match valido per la sesta giornata della Liga Profesional argentina. I padroni di casa sono tredicesimi con 7 punti; gli ospiti quattordicesimi, sempre ...0 - 1 (Finale) Boca Juniors - Union Santa Fe 1 - 2 (Finale) Defensa y Justicia - Velez Sarsfield 20:30 Talleres 20:30 Colon - Huracan 23:00 Estudiantes - Newells Old Boys 23:... Central Cordoba vs Argentinos Juniors: pronostico e possibili formazioni