Cecchinato si ferma nei quarti a Luedenscheid

(Di venerdì 1 luglio 2022) Il siciliano non riesce ad approdare tra i migliori quattro al “Platzmann Sauerland Open”, Challenger in corso sulla terra della città tedesca, stoppato dal talentoso serbo Medjedovic

Pubblicità

FIT

Il prossimo avversario sarà Fabian Marozsan, 22enne ungherese che ai quarti di finale ha battuto Matteo Gigante, che sidopo la vittoria contro Marcoagli ottavi.Marco(ITA) 63 64 60 Marton Fucsovics (HUN) b. (19) Jannik Sinner (ITA) 57 63 75 63 (26) Fabio Fognini (ITA) c. Albert Ramos Vinolas (ESP) 76(4) 62 - sospeso per oscurità e rinviato a ... Cecchinato a caccia della “semi” a Luedenscheid Rafa ha parlato anche della situazione contagi: “Nessuna paranoia ma sì, sto adottando delle precauzioni” Rafael Nadal è a Wimbledon per restarci il più a lungo possibile. Ma lo spagnolo non è apparso ...Francesco Maestrelli invece sta aspettando, con l’ombrello aperto, di sfidare Arthur Fils Non si può dire che Marco Cecchinato abbia particolarmente faticato nell’esordio del Challenger 80 di Luedensc ...