Caterina Balivo, arriva il weekend e lei sfodera il bikini perfetto (Di venerdì 1 luglio 2022) È un’estate da favola, quella che Caterina Balivo sta vivendo: tornata finalmente in tv dopo due anni di assenza con ben due programmi cuciti su misura per lei, ha senza dubbio un gran bel daffare. Tuttavia, non rinuncia a qualche giornata di relax in famiglia, godendosi il caldo sole di luglio. E, nel prepararsi per un weekend strepitoso, ha deciso di rendere partecipi i suoi fan di un look da mare che fa girare la testa. Il suo bikini è un sogno, assolutamente da copiare. Caterina Balivo, il bikini perfetto Abituati a vederla in tv, sempre elegantissima e molto sensuale, in estate Caterina Balivo si lascia andare ad outfit decisamente più adatti alle temperature roventi e alle giornate di mare che la attendono. Ogni ... Leggi su dilei (Di venerdì 1 luglio 2022) È un’estate da favola, quella chesta vivendo: tornata finalmente in tv dopo due anni di assenza con ben due programmi cuciti su misura per lei, ha senza dubbio un gran bel daffare. Tuttavia, non rinuncia a qualche giornata di relax in famiglia, godendosi il caldo sole di luglio. E, nel prepararsi per unstrepitoso, ha deciso di rendere partecipi i suoi fan di un look da mare che fa girare la testa. Il suoè un sogno, assolutamente da copiare., ilAbituati a vederla in tv, sempre elegantissima e molto sensuale, in estatesi lascia andare ad outfit decisamente più adatti alle temperature roventi e alle giornate di mare che la attendono. Ogni ...

Pubblicità

terso2016 : RT @dea_channel: primo vero bikini stagionale per la divina Caterina Balivo??????????????? - Vincenzinocoan2 : RT @dea_channel: primo vero bikini stagionale per la divina Caterina Balivo??????????????? - fabiochiarugi : RT @dea_channel: primo vero bikini stagionale per la divina Caterina Balivo??????????????? - dea_channel : primo vero bikini stagionale per la divina Caterina Balivo??????????????? - crippamaddalen1 : Almanacco, musica, dubbi e consigli nell'intrattenimento estivo Rai. Alla guida delle nuove trasmissioni Drusilla F… -