Castellana Grotte | proclamato sindaco Domenico Ciliberti Ha vinto le elezioni comunali

(Di venerdì 1 luglio 2022) Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di: Nel pomeriggio di ieri, presso il Palazzo di Città, il Presidente dell’Ufficio Elettorale Centrale haeletto Domialla carica didi. Un atto che ha dato ufficialità al risultato elettorale ottenuto dal candidato che ha riportato, fra i due ammessi al turno di ballottaggio, il maggior numero di voti validi (5.513 preferenze, parti al 61,12%). In un clima di grande emozione vi è stato il passaggio di testimone simbolico che ha avuto il suo apice con la consegna, da parte del Segretario Generale dott. Franco Mancini, della fascia tricolore e delle chiavi della Città al neo elettoil quale ha voluto rivolgere un saluto a tutti i presenti ...

Grigr7 : Grotte di Castellana, Puglia, Italia. - TommyBrain : Marco Rizzo difese super vs Castellana Grotte' - IacobellisT : Marco Rizzo difese super vs Castellana Grotte' - BarbaraDeange1 : Divina???#jeru Grotte di castellana puglia - Zamberlett : RT @11Giuliano: N' Altra: Bari, soccorritrice 118 muore a 32 anni uccisa da malore improvviso L’intera comunità di Castellana Grotte piange… -

Reduce da cinque stagioni consecutive in SuperLega, le ultime tre con la casacca della Top Volley Cisterna Latina e le due precedenti con quella della BCC, il libero campano natio ...... venne già individuata verso la metà degli anni '60 del secolo scorso dai professori Franco Anelli e Franco Orofino dell'Istituto Italiano di Speleologia die dal professor Felice ... “CASTELLANA GROTTE”, Risultati Ballottaggio Elezioni Comune “CASTELLANA GROTTE” del 26 Giugno 2022: diretta elezioni “CASTELLANA GROTTE”, elezione sindaco Comune di “CASTELLANA GROTTE” in tempo reale Meteo per Venerdì 1 Luglio 2022, Castellana Grotte. Giornata caratterizzata da cielo poco nuvoloso, temperatura minima 22°C, massima 37°C ...Alla corte di coach Cezar Douglas arriva il libero Domenico Cavaccini, proveniente da Cisterna Proseguono le operazioni di mercato della Tonno Callipo Volley che ufficializza un altro nuovo volto dell ...