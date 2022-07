Cassazione conferma condanna Danilo Coppola a 7 anni (Di venerdì 1 luglio 2022) È stata confermata dalla Cassazione la condanna a sette anni di reclusione per bancarotta fraudolenta a carico dell'immobiliarista romano Danilo Coppola, latitante in Svizzera, come stabilito dalla ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 1 luglio 2022) È statata dallalaa settedi reclusione per bancarotta fraudolenta a carico dell'immobiliarista romano, latitante in Svizzera, come stabilito dalla ...

