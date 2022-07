Caso Serena Mollicone, nuova svolta nel processo: salta fuori il nome dell’assassino (Di venerdì 1 luglio 2022) Serena Mollicone, originaria di Arce in provincia di Frosinone, scomparve il 1º giugno 2001 e venne ritrovata morta due giorni dopo in località Fonte Cupa, nel territorio di Fontana Liri. Secondo l’ipotesi accusatoria l’omicidio sarebbe avvenuto all’interno della caserma dei carabinieri di Arce. Il 24 luglio 2020 il Giudice dell’udienza preliminare (GUP) Domenico Di Croce ha deciso di rinviare a giudizio i carabinieri Quatrale, Suprano e Mottola, l’ex comandante della stazione di Arce, la moglie di quest’ultimo Anna Maria e il loro figlio Marco, con l’accusa, a vario titolo, di concorso in omicidio volontario, occultamento di cadavere, istigazione al suicidio e favoreggiamento. Ora c’è stata una nuova svolta durante il processo.



