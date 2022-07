Carson Pickett prima giocatrice senza un braccio della nazionale di calcio Usa

Leggi su luce.lanazione

(Di venerdì 1 luglio 2022) L’imperfezione è bellezza: nascereuna parte delsinistro e 28 anni dopo vestire la maglia degli Stati Uniti, ladifemminile più forte del mondo. Questa è la storia diche non è solo una favola sportiva, ma un esempio di forza volontà e voglia di superare limiti fisici e pregiudizi. Tutta la felicità diall’esordio con la maglia degli Stati UnitiUnaall’avanguardia Nell’amichevole contro la Colombia, vinto per altro per 2-0, lafemminile degli Stati Uniti ha dimostrato ancora una volta quanto è all’avanguardia e ha fatto esordireun ...