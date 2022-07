Caro vacanze, l'inflazione si abbatte sulle ferie degli italiani: rincari sui voli del 90,4% (Di venerdì 1 luglio 2022) L'inflazione si abbatte anche sulle vacanze. I dati Istat relativi a giugno mostrano un aumento del prezzo dei biglietti aerei che quasi raddoppia rispetto al 2021 e segna +90,4%. Rispetto al mese precedente... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 1 luglio 2022) L'sianche. I dati Istat relativi a giugno mostrano un aumento del prezzo dei biglietti aerei che quasi raddoppia rispetto al 2021 e segna +90,4%. Rispetto al mese precedente...

Pubblicità

Italian : Inflazione, è caro-vacanze, sui voli rincari del 90,4% - fisco24_info : Inflazione, è caro-vacanze, sui voli rincari del 90,4%: Istat, anche per gli hotel aumenti del 18,1% a giugno - FrancyontheMoon : @follettin89 -'caro, dove andiamo a passare le vacanze?' +'sicuramente non all'ordine dei medici di Venezia, guarda… - nicolatedesco21 : Caro @BrunoVespa, da come ti sei comportato ultimamente da guerrafondaio pro Zelensky non ci mancherai. Buone vacan… -