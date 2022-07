Caro Letta, le coalizioni "anti" non funzionano (Di venerdì 1 luglio 2022) C'è una chimera che si aggira fra i palazzi e nelle redazioni dei giornali, quella del grande centro. Un centro che avrebbe diverse e taumaturgiche funzioni nella testa degli analisti e dei leader. A Matteo Salvini serve il centro di Forza Italia per competere con la sempre più forte alleata Giorgia Meloni. A Giorgia Meloni serve il centro per sperare di avere credibilità in Europa e quindi poter governare. A Enrico Letta serve il centro per costruire quello che chiamava campo largo prima e Ulivo ora nella speranza di riuscire ad avere un minimo di competitività nei collegi, visto che il centrodestra, pur se litigioso, resta ad oggi il futuro grande vincitore delle elezioni politiche. Poi, c'è chi al centro prova a posizionarcisi, nonostante il curriculum non deponga a suo favore. Quest'ultimo è il caso di Luigi di Maio, che, stretto fra l'obbligo del doppio ... Leggi su iltempo (Di venerdì 1 luglio 2022) C'è una chimera che si aggira fra i palazzi e nelle redazioni dei giornali, quella del grande centro. Un centro che avrebbe diverse e taumaturgiche funzioni nella testa degli analisti e dei leader. A Matteo Salvini serve il centro di Forza Italia per competere con la sempre più forte alleata Giorgia Meloni. A Giorgia Meloni serve il centro per sperare di avere credibilità in Europa e quindi poter governare. A Enricoserve il centro per costruire quello che chiamava campo largo prima e Ulivo ora nella speranza di riuscire ad avere un minimo di competitività nei collegi, visto che il centrodestra, pur se litigioso, resta ad oggi il futuro grande vincitore delle elezioni politiche. Poi, c'è chi al centro prova a posizionarcisi, nonostante il curriculum non deponga a suo favore. Quest'ultimo è il caso di Luigi di Maio, che, stretto fra l'obbligo del doppio ...

