Caro BENZINA e diesel | Ecco quando fare il pieno: aiuti in arrivo (Di venerdì 1 luglio 2022) Si avvicina un ulteriore aumento dei prezzi dei carburanti, diesel e BENZINA. Sono però in arrivo anche manovre molto importanti: Ecco di cosa si tratta Caro BENZINA (Pexels)Il periodo storico che stiamo vivendo non è affatto uno dei migliori, dal punto di vista economico. La pandemia ha segnato un duro colpo per le attività produttive e di consumo: il mondo si è letteralmente fermato e molti hanno perso il lavoro. quando sembrava esserci una lenta ripresa, la guerra in Ucraina ha causato un ulteriore danno per la situazione economica, già duramente colpita. Dopo la decisione dell’Europa di tagliare l’importazione di petrolio dalla Russia, in guerra con l’Ucraina, il prezzo di diesel e BENZINA è salito ... Leggi su ck12 (Di venerdì 1 luglio 2022) Si avvicina un ulteriore aumento dei prezzi dei carburanti,. Sono però inanche manovre molto importanti:di cosa si tratta(Pexels)Il periodo storico che stiamo vivendo non è affatto uno dei migliori, dal punto di vista economico. La pandemia ha segnato un duro colpo per le attività produttive e di consumo: il mondo si è letteralmente fermato e molti hanno perso il lavoro.sembrava esserci una lenta ripresa, la guerra in Ucraina ha causato un ulteriore danno per la situazione economica, già duramente colpita. Dopo la decisione dell’Europa di tagliare l’importazione di petrolio dalla Russia, in guerra con l’Ucraina, il prezzo diè salito ...

Pubblicità

modiamo : RT @lefrasidiosho: Non bastava il caro #benzina. A luglio aumentano anche le tariffe autostradali #Putin #Guerra #estate - tidispiacese : RT @trasposta: ma pensate quanto siamo scemi noi umani a lamentarci del lavoro dell’economia cioè è roba che ci siamo inventati noi mica ve… - trasposta : ma pensate quanto siamo scemi noi umani a lamentarci del lavoro dell’economia cioè è roba che ci siamo inventati no… - parisgm15 : @robymessi65 No scusa, caro arrabbiato non era riferito a te, qui da noi ci si riferisce alle cose, a quelle molto… - spinfly68 : @carlodilonardo @EnricoLetta Si infatti.. fottiamocene della classe media della povertà dilagante delle bollette fo… -