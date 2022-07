Caponata di pesce spada | il vero sapore del Mediterraneo in tavola

Leggi su chedonna

(Di venerdì 1 luglio 2022) Agrodolce e buonissima, ladiè una vera delizia molto semplice da preparare anche in largo anticipo Partiamo dalla ricetta originale per trasformarla in una ancora più golosa. Perché ladi melanzane è una delle eccellenze nella cucina siciliana. Ma se aggiungiamo deldiventa un antipasto fantastico: nasce così la L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it