Capitale italiana del volontariato | Bergamo si racconta tra foto e podcast

Le iniziative Al via la campagna di promozione del volontariato in occasione di Bergamo Capitale italiana del volontariato 2022. Protagoniste 45 realtà associative bergamasche. Fiore all'occhiello della campagna il podcast «Tempi diversi. Storie di volontariato». E ogni martedì, sui canali social della Capitale del volontariato, verrà proposto uno scatto accompagnato dal racconto dell'associazione ritratta.

