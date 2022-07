Caos seggi a Palermo | sbugiardati i presidenti che avevano dato forfait | trovati i biglietti per la partita la sera del voto

(Di venerdì 1 luglio 2022) Preferirono lo stadio alla presidenza delo. È quanto risulta agli inquirenti della procura di, che stanno indagando suiimprovvisi di 174 trae scrutatori alle ultime elezioni comunali della città siciliana, tenutesi il 12 giugno scorso. L’esame deiper la finale di Play off di serie C-Padova per la promozione in B, prevista per ladegli scrutini allo stadio Renzo Barbera, avrebbe confermato i sospetti: circa 10 ticket, tutti nominativi, risulterebbero intestati aie agli scrutatori rinunciatari. Ora la Procura attende l’informativa della Digos per formalizzare l’iscrizione nel registro degli indagati dei coinvolti, con le ipotesi di rifiuto di atti d’ufficio e violazione della legge ...

