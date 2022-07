Canadair in azione per spegnere il vasto incendio nell'appennino bolognese (Di venerdì 1 luglio 2022) Le immagini mostrano un Canadair in azione mentre getta acqua sulle fiamme divampate nei boschi di Vergato (comune della citta' metropolitana di Bologna). I Vigili del Fuoco stanno lavorando ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 1 luglio 2022) Le immagini mostrano uninmentre getta acqua sulle fiamme divampate nei boschi di Vergato (comune della citta' metropolitana di Bologna). I Vigili del Fuoco stanno lavorando ...

ceranto : RT @Nutizieri: Grosso incendio a Vergato, in azione anche il canadair. Priolo: 'Siamo in grave allerta' | VIDEO - cassinonotizie : Tra San Vittore e Cervaro la giornata è stata davvero difficile, canadair in azione per spegnere le fiamme che anco… - Nutizieri : Grosso incendio a Vergato, in azione anche il canadair. Priolo: 'Siamo in grave allerta' | VIDEO… - brius : RT @vigilidelfuoco: #Catania, #vigilidelfuoco con squadre a terra, 2 #Canadair e un elicottero in azione a Grammichele per un #incendio di… - emmeu9 : RT @localteamtv: Sicilia, nuovi incendi boschivi: canadair in azione nel catanese #Sicilia #incendio #grammichele #localteam -