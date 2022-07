Calvi | inaugurata la nuova sede del centro Antiviolenza “Dillo a Noi”

(Di venerdì 1 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Grande entusiasmo e partecipazione ieri 30 giugno per la presentazione delladela Noi” di, gestito in partnership con la Cooperativa Sociale Nuovi Incontri, il servizio di aiuto alle donne che subiscono violenza e maltrattamento, un punto di riferimento sul territorio per il contrasto alla violenza di genere fortemente voluto dai Comuni afferenti all’Ambito B2, per i quali l’Azienda Speciale Consortile B02 è espressione sul territorio. “Il servizio, attivo dal 2017, ha preso in carico 53 donne, 24 solo nel periodo pandemico, durante il quale molti centri a livello nazionale hanno registrato una flessione nel numero di nuovi contatti, diminuito di circa la metà. Se infatti prima ogni ...

Pubblicità

MyValley.it

Una è dedicata a 'Gassman & Tognazzi' e saràda Paola Gassman. L'altra ha per ... Il camerino aperto al pubblico lunedì è stato ridisegnato daCeschia Viganò Associati, con la ...... Salumificio Chiesa, Arisi Giacomo & Figli, Vincenzo Salvo, Giuseppe& C. , Olio Boeri di ... La fiera saràalla presenza del ministro delle Politiche Agricole, Stefano Patuanelli e del ... Comenduno, per i 200 anni il Maglio Calvi si apre all'arte Primo fine settimana sulla neve in Bergamasca, piste aperte a Castione, Presolana e Monte Pora, in Valle Brembana a Valtorta con Piani di Bobbio dove nella mattinata del 4 dicembre le persone si sono ...MORCOTE, (Canton Ticino), 19 giugno 2022-Dopo il successo della conferenza “La Famiglia Fossati nel contesto della migrazione edile ticinese” svoltasi in sala Maspoli (Municipio di Morcote) lo scorso ...