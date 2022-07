Calendario Mondiali nuoto Budapest 2022: orari venerdì 1° luglio, programma, tv, streaming, italiani in gara (Di venerdì 1 luglio 2022) Terzultima giornata dei Mondiali 2022 di nuoto dedicati agli sport acquatici a Budapest (Ungheria). Si è prossimi alla conclusione della manifestazione e il programma quest’oggi prevede le gare dedicate ai tuffi e i match di pallanuoto maschile che definiranno il quadro delle squadre che si giocheranno le medaglie. LA DIRETTA LIVE DEI Mondiali DI TUFFI ALLE 10.00, ALLE 16.00 E ALLE 19.00 Nei tuffi, in casa Italia, avranno come obiettivo l’ingresso in semifinale Elena Bertocchi e Chiara Pellacani nella prova del trampolino tre metri. Alle 19.00 vi sarà anche la gara del sincro mixed dalla piattaforma con la coppia formata da Eduard Timbretti e Sarah Jodoin di Maria che cercherà di ben figurare. Oggi, poi, è il giorno del Settebello. Gli uomini di Sandro ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 luglio 2022) Terzultima giornata deididedicati agli sport acquatici a(Ungheria). Si è prossimi alla conclusione della manifestazione e ilquest’oggi prevede le gare dedicate ai tuffi e i match di pallamaschile che definiranno il quadro delle squadre che si giocheranno le medaglie. LA DIRETTA LIVE DEIDI TUFFI ALLE 10.00, ALLE 16.00 E ALLE 19.00 Nei tuffi, in casa Italia, avranno come obiettivo l’ingresso in semifinale Elena Bertocchi e Chiara Pellacani nella prova del trampolino tre metri. Alle 19.00 vi sarà anche ladel sincro mixed dalla piattaforma con la coppia formata da Eduard Timbretti e Sarah Jodoin di Maria che cercherà di ben figurare. Oggi, poi, è il giorno del Settebello. Gli uomini di Sandro ...

