(Di venerdì 1 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Ce) – Cinquantasono statiti aidella Casa di Reclusione di(Caserta) daldei diritti delle persone sottoposte a misura restrittiva della libertà personale, Samuele Ciambriello, che farà un’analogazione, la settimana prossima, insieme almetropolitano di Napoli, Pietro Ioia, ai carcerati della casa circondariale napoletana di Poggioreale.“Il fatto che in carcere si stia al fresco è un luogo comune – dice, ironicamente, Ciambriello – nei mesi estivi è necessario intraprendere, nelle carceri, iniziative che consentano ai ristretti di non vivere una doppia reclusione. Se si diminuissero le ore d’attesa per i colloqui con i familiari, se ...

Pubblicità

notiziedabruzzo : Roio (Garante anziani Comune Pescara): L’emergenza caldo deve determinare anche una emergenza anziani -

anteprima24.it

Spieghiamola: ildei pentastellati è Beppe Grillo . E Beppe Grillo lo ha detto chiaramente: ... Neanche il tempo di battere il ferrodell'ortodossia però che si è posta una questione che ...Decide il presidente, non il", protestano i fedelissimi di Conte. Si cerca disperatamente ... qualcuno parla di un malore dovuto al". Lui, il malato, esce dal taxi in splendida forma, ... Caldo: garante campano dona ventilatori ai detenuti di Aversa Il Garante Ciambriello: “Chiedo punti doccia nelle aree passeggio e più permessi premio e misure alternative. Si dice che in carcere si sta al fresco, ma questo non è vero.» Il Garante campano dei dir ...CIELO DEL MESE: periodo complicato per voi, questo mese dovrete accontentarvi dell’appoggio di Plutone magnetico e di Urano inventivo e geniale, entrambi in trigono in segno di Terra come il vostro. I ...