Calciomercato: Tottenham. Ufficiale l'arrivo di Richarlison dall'Everton (Di venerdì 1 luglio 2022) Importante rinforzo per la squadra di Conte, il brasiliano ha firmato fino al 2027 LONDRA (INGHILTERRA) - Un nuovo attaccante per Antonio Conte. Il Tottenham ha ufficializzato l'arrivo di Richarlison ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 1 luglio 2022) Importante rinforzo per la squadra di Conte, il brasiliano ha firmato fino al 2027 LONDRA (INGHILTERRA) - Un nuovo attaccante per Antonio Conte. Ilha ufficializzato l'di...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato #PremierLeague | @SpursOfficial, è fatta per il prestito di #Lenglet dal @FCBarcelona - DiMarzio : #Calciomercato | #Tottenham, #Paratici in Italia: incontri con #Roma e #Sampdoria. La situazione - Giornaleditalia : #italpresssport Calciomercato: Tottenham. Ufficiale l'arrivo di Richarlison dall'Everton - STnews365 : Premier League: Richarlison va al Tottenham per 70 milioni. Colpo degli Spurs che regalano a Conte un altro attacca… - EmaPolzella : ?? Ma che mercato sta facendo il #Tottenham ?? #Richarlison #Everton #calciomercato #PremierLeague -