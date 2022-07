Calciomercato Serie A LIVE | il Milan affonda per Dybala | Kimpembe per la Juve | suggestione Monza per Icardi

(Di venerdì 1 luglio 2022): gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sulche così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dallaA e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. VENERDI 1 LUGLIO Lacerca difensori,del Psg viene seguito da Cherubini (CLICCA QUI), i rossoneri provano adre per(CLICCA QUI)Clamorosa idea per ilè ladei brianzoli (CLICCA ...

L'ex portiere dell ' Inter , del Bologna e della Samporia , Gianluca Pagliuca , ai microfoni diA News ha parlato di, anche di quello che riguarda il Napoli . E ha dato una valutazione precisa sulla squadra del presidente De Laurentiis , anche se naturalmente orientata su ciò ...... avvenuto nel 2018, Gilardino ha iniziato la carriera da allenatore sulla panchina del Rezzato , inD; successivamente ha allenato la Pro Vercelli inC e il Siena (C eD). Ora ...(ANSA) - FIRENZE, 01 LUG - Da oggi è anche ufficiale: Maria Sole Ferrieri Caputi, 31 anni, della sezione di Livorno, sarà la prima donna che arbitrerà in Serie A. La conferma è stata data nel corso ...Milano, 1 lug. – (Adnkronos) – La finale della Supercoppa Italiana torna a disputarsi in Arabia Saudita. Il match tra Milan e Inter si giocherà a Riyadh il 18 gennaio 2023. Lo annuncia la Lega Serie A ...