Calciomercato Napoli | Spalletti vuole un ex esterno del Manchester United!

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 1 luglio 2022) Ilva alla ricerca di und’attacco in questa finestra di mercato in cui ha perso Dries Mertens e Lorenzo Insigne. Ovviamente l’addio del belga è insostituibile per i partenopei: non si può rimpiazzare il miglior marcatore della tua storia su due piedi. Nemmeno prendendo un bomber da 30 gol a stagione. Tuttavia si è iniziato a parlare di un possibile arrivo sul fronte offensivo. Il nome caldo fatto nelle ultime ore da Il Mattino è quello di Adnan Januzaj. L’belga, di origini balcaniche, è un profilo che potrebbe fare gola a diverse squadre. FOTO: Getty – Januzaj--Belgio Profilo internazionale, esperienza in Premier, Liga ed in competizioni europee. Per questi motivi il 27enne potrebbe fare comodo al, aggiungendo anche qualcosa di concreto al gruppo squadra. ...