Calciomercato Milan, obiettivo Ziyech: avviate le trattative con il Chelsea. Le ultime (Di venerdì 1 luglio 2022) Calciomercato Milan: i rossoneri accelerano per Ziyech e avrebbero avviato le trattative con il Chelsea per il prestito Definiti i rinnovi di Maldini e Massara il Calciomercato del Milan è pronto a entrare nel vivo. E tra gli obiettivi principali dei rossoneri c'è Ziyech del Chelsea. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, sarebbero cominciate le trattative tra i campioni d'Italia e i Blues per il prestito del marocchino. Un nodo da sciogliere resta quello dell'ingaggio.

