DiMarzio : .@OL: ufficiale il ritorno di Corentin #Tolisso #Ligue1 #calciomercato - Giornaleditalia : #italpresssport Calciomercato: Lione. Ufficiale il ritorno di Tolisso dal Bayern - 11contro11 : UFFICIALE - Corentin Tolisso torna al Lione #BayernMonaco #OlympiqueLione #Calciomercato #Estero #11contro11 - MARCO196913 : RT @Fantacalcio: UFFICIALE - Tolisso riabbraccia il Lione: il comunicato - CalcioNews20192 : TOLISSO - LIONE | ASLLANI - INTER | TUTTO IL MEGLIO DEL CALCIOMERCATO -

Calciomercato.com

... e a pochi mesi dal Mondiale, anche Corentin Tolisso - dopo 5 stagioni al Bayern Monaco - torna a vestire la maglia del. "Sono molto felice di tornare a far parte del nuovo progetto del club - ...Commenta per primo Jean - Michel Aulas , presidente del, ha dato il bentornato a Corentin Tolisso: 'Per me è un grande giorno e se l'OL è riuscito ad assicurarsi rapidamente Corentin è anche grazie a lui, che si è dimostrato un uomo di parola e di ... Lione, UFFICIALE: torna Tolisso Dopo 5 stagioni in Germania il centrocampista torna all'OL LIONE (FRANCIA) (ITALPRESS) - Dopo Alexandre Lacazette, e a pochi mesi dal Mondiale, anche Corentin Tolisso - dopo 5 stagioni al Bayern ...Adesso è ufficiale, Corentin Tolisso ritorna a vestire la maglia del Lione dopo 5 anni, saluta il Bayern Monaco ...