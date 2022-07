Calciomercato Fiorentina | dopo Mandragora al lavoro per Praet

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 1 luglio 2022) Ildellasi tinge di granata:, si lavora per, anche lui la scorsa stagione al Toro Laaver trovato l’accordo per Rolandopunta forte su un altro calciatore ex Torino: si parla infatti di Dennis. Secondo Il Corriere dello Sport, la Viola è pronta a investire fino a 9 milioni per rilevarlo a titolo definitivo o in prestito dal Leicester. L'articolo proviene da Calcio News 24.