(Di venerdì 1 luglio 2022) Il tecnico veneto guiderà i liguri per le prossime due stagioni. LA- "Sarà Lucaildello, che guiderà per le prossime due stagioni". A renderlo noto è lo stesso ...

acspezia : Tutto quello che c’è da sapere su mister Gotti ?????? - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Spezia. Ufficiale, è Gotti il nuovo allenatore - FFevermedia : RT @acspezia: Tutto quello che c’è da sapere su mister Gotti ?????? - sportli26181512 : Spezia, ufficiale: Gotti è il nuovo allenatore: Il club ufficializza il contratto per le prossime due stagioni… - MARCO196913 : RT @Fantacalcio: UFFICIALE - Gotti è il nuovo allenatore dello Spezia -

Calcio Spezia

Fra il 2004 ed il 2006 Gotti torna ad assaporare ilgiovanile con due esperienze tra la ... Un biennio ricco di soddisfazioni, che portano Gotti fino allo, dove stupire è ormai quasi ...Tra il 2004 ed il 2006 Gotti torna ad assaporare ilgiovanile con due esperienze tra la ... si legge nella nota odierna dello. "Dopo il biennio in azzurro, il tecnico nativo di Adria (nel ... Nuova partnership per lo Spezia Calcio Il tecnico veneto guiderà i liguri per le prossime due stagioni.LA SPEZIA (ITALPRESS) - 'Sarà Luca Gotti il nuovo allenatore dello Spezia, che ...