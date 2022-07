Calcio | Spezia | Gotti è il nuovo allenatore

(Di venerdì 1 luglio 2022) La, 1 lug. - (Adnkronos) - Lucaè ildello. Lo annuncia il club ligure con una nota sul proprio sito ufficiale. "Sarà Lucaildelle Aquile, che guiderà per le prossime due stagioni. Misterper tutti è il Prof, titolo coniato dopo il conseguimento delle due lauree in Scienze Motorie e Pedagogia, che gli sono valse anche una cattedra presso l'Università degli Studi di Milano".

Pubblicità

acspezia : Tutto quello che c’è da sapere su mister Gotti ?????? - LiguriaNotizie : Spezia calcio, iniziano i lavori per le Aquile del neo tecnico Gotti - giorgia13 : RT @cccpiru: Torino FC: annunciano Juric con foto scattata da Xiaomi redmi note 7 nello sgabuzzino usato come sede societaria Spezia Calcio… - midoshahed : RT @acspezia: Tutto quello che c’è da sapere su mister Gotti ?????? - TgrRaiLiguria : Sara' Luca Gotti il nuovo allenatore dello #SpeziaCalcio. Il tecnico veneto, che ha lasciato l'Udinese, guiderà gli… -

... per quella di LaGuido Junior Cucchiar e Gregorio Di Maggio , mentre Yassine El Hamdaoui rappresenterà quella di Novi Ligure. Nel mondo dela 5 raggiunge la Can 5 Paolo Silvano della ...Fra il 2004 ed il 2006 Gotti torna ad assaporare ilgiovanile con due esperienze tra la ... Un biennio ricco di soddisfazioni, che portano Gotti fino allo, dove stupire è ormai quasi ...Gotti, allenatore dello Spezia, in conferenza stampa, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni per questa nuova avventura ...La Spezia, 1 lug. – (Adnkronos) – Luca Gotti è il nuovo allenatore dello Spezia. Lo annuncia il club ligure con una nota sul proprio sito ufficiale. “Sarà Luca Gotti il nuovo allenatore delle Aquile, ...