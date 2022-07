Calcio | Roma | ufficiale l' acquisto del portiere Svilar

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 1 luglio 2022), 1 lug. - (Adnkronos) - La, con una nota sul proprio sito, ha ufficializzato l'ingaggio di Mile. Il 22ennearriva in giallorosso dopo l'esperienza al Benfica e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027. “Sono entusiasta di essere qui e non vedo l'ora di iniziare”, ha dichiarato. “Quando ho saputo dell'interesse dellami sono esaltato. Poter lavorare con un tecnico come José Mourinho è incredibile e sono pronto a fare tutto quello che posso per aiutare la squadra”. Nazionale serbo,è stato il più giovanea giocare da titolare una partita di Champions League al momento del suo esordio. Dopo aver iniziato la carriera all'Anderlecht ha militato per 5 anni nel Benfica. ...