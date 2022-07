Pubblicità

glooit : Calcio: Richarlison lascia l'Everton, giocherà nel Tottenham leggi su Gloo - universo_calcio : #Richarlison ???? sarà un nuovo giocatore del #Totthenam ?? - _esegesi_ : @Andrea_NPS14 Leggo di cifre e trasferimenti nel calcio inglese che puzzano di bruciato. Ultimo trasferimento Richa… - Tutto__Calcio_ : #Richarlison sarà un nuovo giocatore del #Tottenham! Visite mediche a breve e poi firma! Dopo #Lenglet in prestito… - universo_calcio : Il #Totthenam ?? é ad un passo da #Richarlison ???? -

Grazie alla cessione di, i 'Toffees' salvano il bilancio, evitando così le pesanti sanzioni della Premier League. . 1 luglio 2022Altra pedina in arrivo per Conte dopo Perisic, Forster e Bissouma. LONDRA (INGHILTERRA) -è atteso a Londra per sostenere le visite mediche per poi passare al Tottenham. Lo riportano i media britannici. Gli Spurs hanno raggiungo l'accordo con l'attaccante brasiliano e con l'...Colpo del Tottenham di Antonio Conte, che - come riporta la prima pagina sportiva del Mirror - ha messo le mano su Richarlison, attaccante dell'Everton e della Nazionale brasiliana. (ANSA) ...Sulle prime pagine inglesi di oggi, venerdì 1 luglio 2022, si parla del mercato e in particolare della cessione di Richarlison al Tottenham. Colpo.