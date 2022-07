Pubblicità

sportli26181512 : Liverpool, Salah rinnova fino al 2025: Il precedente contratto dell'egiziano sarebbe scaduto alla fine del 2023. 'C… - TV7Benevento : Calcio: Liverpool, Salah rinnova fino al 2025 - - Luxgraph : Ufficiale: Salah prolunga il contratto con il Liverpool - STnews365 : Liverpool, ufficiale il rinnovo di Modo Salah. Salah non si muoverà da Anfield per le prossime tre stagioni.… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Liverpool, Salah ha firmato il rinnovo -

Affaritaliani.it

Ilblinda Mohamed Salah. E' ufficiale il rinnovo dell'egiziano, il cui contratto era in scadenza a giugno 2023. Non è stata comunicata la durata del nuovo accordo, ma si parla di 'nuovo ...L'attaccante egiziano "Mi sento alla grande, è un giorno felice per tutti"(INGHILTERRA) - Dopo aver perso Manè, ceduto al Bayern Monaco, ilblinda Momo Salah. Ufficiale il rinnovo del 30enne attaccante egiziano, il cui contratto sarebbe scaduto nel 2023. La durata dell'accordo non è stata specificata ma i Reds parlano di "nuovo ... Calcio: Liverpool, Salah rinnova fino al 2025 - Affaritaliani.it Liverpool, 1 lug. - L'attaccante del Liverpool Mohamed Salah rinnova il suo contratto fino al 30 giugno 2025. Lo rendono noto i Reds con un comunicato ufficiale ...CALCIOMERCATO - Liverpool e Mohamed Salah ancora insieme. L'egiziano (il cui ingaggio sarebbe durato fino al 2023) ha firmato coi Reds il prolungamento ...