Calcio femminile da oggi nel professionismo, Gravina: "Decisione che farà bene a tutto il movimento"

Quella odierna rappresenta una giornata importante per tutto il movimento calcistico, perchè da oggi le calciatrici italiane sono professioniste. E non può che andarne fiero di questa battaglia vinta anche Gabriele Gravina, presidente della Figc, che ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: "Ho voluto il professionismo perchè al di là di quello che le ragazze hanno dimostrato sul campo, ritengo che sia un gesto di serietà, coerenza, di rispetto per la dignità di un sesso forte e determinato come quello femminile. Sono convinto che il professionismo, grazie alla sensibilità e alle capacità delle donne, potrà contaminare molto positivamente il mondo del Calcio"

