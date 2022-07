Cagliari Joao Pedro | è asta | anche il Valencia sull’attaccante

(Di venerdì 1 luglio 2022)delha richieste da diverse parti dell’Europa: non l’Italia mailsi iscrive alla corsa per l’attaccante L’oggetto del desiderio del mercato èdel. L’attaccante ha richieste in Serie A e all’estero. Nei giorni scorsi ci è stato l’inserimento del Galatasaray, ma nelle ultime oreildi Gattuso avrebbe mostrato interesse per l’italo-brasiliano. Resta viva la pista Torino per lui. Lo riporta Alfredo Pedullà. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primoPedro - Torino è un'operazione in stand by. Dopo le parole dell'ad del Monza che ha allontanato l'attaccante deldal mirino dei biancorossi, i granata proveranno l'affondo ma prima ...I turchi potrebbero sbaragliare la concorrenza Il destino diPedro è ancora tutto da decifrare, anche se sicuramente lascerà il. Non è un mistero che il centravanti abbia mercato. Su di ...La Fiorentina sta cercando di colmare il vuoto lasciato da Gaetano Castrovilli e l'ultima idea porta al nome di Dennis Praet. Secondo quanto riportato da La Stampa, i viola sono usciti ...Il Pisa bussa alla porta del Cagliari per Matteo Tramoni e in Sardegna può sbarcare il bomber: il piano rossoblù ...