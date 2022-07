Cagliari | Giulini saluta Cragno e Ceppitelli | «Cagliaritani d’adozione»

(Di venerdì 1 luglio 2022) Il presidente delha volutore con affetto stimaTommaso, presidente del, ha volutore Alessio, trasferitosi al Monza, e Luca, a cui oggi è scaduto il contratto. IL SALUTO – «tani di adozione, grazie Alessio e Luca per questi otto anni assieme di dedizione e attaccamento alla maglia». LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

