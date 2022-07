Bruce Willis, il suo avvocato rivela: "Voleva lavorare dopo la diagnosi di afasia, era in grado di farlo" (Di venerdì 1 luglio 2022) Bruce Willis è una leggenda del cinema internazionale, ma si è ritirato dalle scene dopo la diagnosi di afasia anche se avrebbe voluto continuare a lavorare. La notizia del ritiro dalle scene della leggenda Bruce Willis è stato un colpo durissimo per l'industria del cinema. La star, purtroppo, ha ricevuto una diagnosi di afasia, una patologia degenerativa del linguaggio. dopo questa notizia, l'attore ha deciso di ritirarsi dalle scene, ma il suo avvocato svela una versione differente della vicenda. L'ultimo film che Bruce Willis ha girato è stato Midnight in the Switchgrass, lavoro che l'attore ha accettato anche dopo aver avuto la sua ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 1 luglio 2022)è una leggenda del cinema internazionale, ma si è ritirato dalle sceneladianche se avrebbe voluto continuare a. La notizia del ritiro dalle scene della leggendaè stato un colpo durissimo per l'industria del cinema. La star, purtroppo, ha ricevuto unadi, una patologia degenerativa del linguaggio.questa notizia, l'attore ha deciso di ritirarsi dalle scene, ma il suosvela una versione differente della vicenda. L'ultimo film cheha girato è stato Midnight in the Switchgrass, lavoro che l'attore ha accettato ancheaver avuto la sua ...

Pubblicità

RobertoJ10ADP : @laLucia82 Io ho deciso di fare un taglio alla Bruce Willis… ?? - frankponch72 : @Alexia4110234 Guarda che noi in realtà siamo morti, siamo come Bruce Willis ne 'il sesto senso'. - irenee_im : Il fatto che in Friends stagione 6 Rachel esce con il padre della ragazza di Ross, Bruce Willis E poi nella stagion… - GianlucaOdinson : Wrong Place: il trailer ufficiale di uno degli ultimi film con Bruce Willis - - Lucia_1982_ : @biserka30048567 Eh vabbé Bi, ma Brad Pitt e Tom Cruise sono quelli che preferisco fisicamente. Anche se mancherebb… -