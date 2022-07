Brescia, il pm chiede 24 anni di carcere per il primario di Montichiari accusato di aver somministrato farmaci letali a due pazienti (Di venerdì 1 luglio 2022) Il pm di Brescia Federica Ceschi ha chiesto la condanna a 24 anni per Carlo Mosca, primario (sospeso) del pronto soccorso dell’ospedale di Montichiari (Brescia) imputato di omicidio volontario per la morte di due pazienti di 61 e 80 anni durante la prima ondata di Covid, ai quali, secondo l’accusa, ha somministrato Propofol e Succinilcolina allo scopo di ucciderli. Si tratta di sostanze usate nelle operazioni di intubazione, che se somministrate in quantità eccessive possono provocare la morte. La loro presenza nei cadaveri è stata appurata grazie all’autopsia. “È vero che nessuno ha visto Mosca somministrare i farmaci. Ma l’intercettazione ambientale del 2 luglio 2020, quando a chi gli chiede “Ma hai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 1 luglio 2022) Il pm diFederica Ceschi ha chiesto la condanna a 24per Carlo Mosca,(sospeso) del pronto soccorso dell’ospedale di) imputato di omicidio volontario per la morte di duedi 61 e 80durante la prima ondata di Covid, ai quali, secondo l’accusa, haPropofol e Succinilcolina allo scopo di ucciderli. Si tratta di sostanze usate nelle operazioni di intubazione, che se somministrate in quantità eccessive possono provocare la morte. La loro presenza nei cadi è stata appurata grazie all’autopsia. “È vero che nessuno ha visto Mosca somministrare i. Ma l’intercettazione ambientale del 2 luglio 2020, quando a chi gli“Ma hai ...

Pubblicità

Dome689 : RT @fattoquotidiano: Brescia, il pm chiede 24 anni di carcere per il primario di Montichiari accusato di aver somministrato farmaci letali… - fattoquotidiano : Brescia, il pm chiede 24 anni di carcere per il primario di Montichiari accusato di aver somministrato farmaci leta… - Katia34943697 : RT @Paola27448830: - PunisherQ68 : RT @Paola27448830: - BresciaOggiIT : Farmaci letali e triplice omicidio, il pm chiede 24 anni per l'ex primario del pronto soccorso di Montichiari… -